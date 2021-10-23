Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Şehit Mustafa ÖzelHakemler: Zafer Yılmaz, Eyyüp Ayhan, Samet TekinGalatasaray: Pelin Derya Bilgiç 2, Gizem Başaran Turan 4, Williams 18, Steinberga 7, Dungee 10, Miray Balotu, Mısra Albayrak 2, Melis Gülcan 10, Sude Yılmaz, Krajisnik 8, Merve Aydın 1, Eda Şahin 4Çankaya Üniversitesi:...
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Zafer Yılmaz, Eyyüp Ayhan, Samet Tekin
Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 2, Gizem Başaran Turan 4, Williams 18, Steinberga 7, Dungee 10, Miray Balotu, Mısra Albayrak 2, Melis Gülcan 10, Sude Yılmaz, Krajisnik 8, Merve Aydın 1, Eda Şahin 4
Çankaya Üniversitesi: White 6, Dikaioulaku 16, Kübra Erat 5, Prince 12, Tuğçe Murat 3, Özge Kavurmacıoğlu 4, Ecem Kazar, Kizer 3, Melike Tuğba Oral 5
1. Periyot: 23-10
Devre: 42-29
3. Periyot: 60-42
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 66-54 mağlup etti.
Bu sonuçla Galatasaray, ligde 2. galibiyetini aldı. Çankaya Üniversitesi ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.