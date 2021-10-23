Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Şehit Mustafa ÖzelHakemler: Zafer Yılmaz, Eyyüp Ayhan, Samet TekinGalatasaray: Pelin Derya Bilgiç 2, Gizem Başaran Turan 4, Williams 18, Steinberga 7, Dungee 10, Miray Balotu, Mısra Albayrak 2, Melis Gülcan 10, Sude Yılmaz, Krajisnik 8, Merve Aydın 1, Eda Şahin 4Çankaya Üniversitesi:...

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Zafer Yılmaz, Eyyüp Ayhan, Samet Tekin

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 2, Gizem Başaran Turan 4, Williams 18, Steinberga 7, Dungee 10, Miray Balotu, Mısra Albayrak 2, Melis Gülcan 10, Sude Yılmaz, Krajisnik 8, Merve Aydın 1, Eda Şahin 4

Çankaya Üniversitesi: White 6, Dikaioulaku 16, Kübra Erat 5, Prince 12, Tuğçe Murat 3, Özge Kavurmacıoğlu 4, Ecem Kazar, Kizer 3, Melike Tuğba Oral 5

1. Periyot: 23-10

Devre: 42-29

3. Periyot: 60-42

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 66-54 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray, ligde 2. galibiyetini aldı. Çankaya Üniversitesi ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title