Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 94-57 yendi.
KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 94-57 yendi.
Başkentte Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ev sahibi takım, ilk çeyreği 26-12 önde geçti. İkinci periyotta farkı iyice açan OGM Ormanspor, devreye de 50-24 üstün girdi.
İyi oyununu maçın ikinci yarısında da sürdüren ve son çeyreğe 68-35 önde giren OGM Ormanspor, karşılaşmayı 94-57 kazandı.
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri