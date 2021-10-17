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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 94-57 yendi.

KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 94-57 yendi.

Başkentte Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ev sahibi takım, ilk çeyreği 26-12 önde geçti. İkinci periyotta farkı iyice açan OGM Ormanspor, devreye de 50-24 üstün girdi.

İyi oyununu maçın ikinci yarısında da sürdüren ve son çeyreğe 68-35 önde giren OGM Ormanspor, karşılaşmayı 94-57 kazandı.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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