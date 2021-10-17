Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 74-58 yendi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 74-58 yendi.
Akatlar Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye ev sahibi takım iyi başladı ve ilk çeyreği 22-18 önde geçti. İkinci çeyrekten itibaren oyun üstünlüğünü ele geçiren konuk ekip, ilk yarıyı 37-33 üstün tamamladı.
Üçüncü çeyreği de 55-44 önde bitiren Nesibe Aydın, son periyotta farkı açtı ve salondan 74-58 galip ayrıldı.
AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri