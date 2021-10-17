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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: Adem Tatlıcı, Seda Esen, Yarkın KeskinBellona Kayseri Basketbol: Brezinova 8, Zeynep Kalbisağde, Meltem Topaloğlu 2, Sevgi Tonguç 8, Derin Yaya 13, Williams 18, Sventoraite 19, Gizem Tüzün 5, Helin Boybeyi 2ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın...

KAYSERİ (AA) - Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Adem Tatlıcı, Seda Esen, Yarkın Keskin

Bellona Kayseri Basketbol: Brezinova 8, Zeynep Kalbisağde, Meltem Topaloğlu 2, Sevgi Tonguç 8, Derin Yaya 13, Williams 18, Sventoraite 19, Gizem Tüzün 5, Helin Boybeyi 2

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 11, Zellous 2, Feride Şevval Akalın 15, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş 6, Holingsvorth 11, Hayes 19, Turner 8, Anigwe 7, Esra Ural Topuz 4

1. Periyot: 15-20

Devre: 33-41

3. Periyot: 54-65

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 85-75 mağlup etti.

AA / Ramazan Kaya - Spor Haberleri
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