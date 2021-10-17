Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Ramazan Kaya - Haberler | Spor
Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: Adem Tatlıcı, Seda Esen, Yarkın KeskinBellona Kayseri Basketbol: Brezinova 8, Zeynep Kalbisağde, Meltem Topaloğlu 2, Sevgi Tonguç 8, Derin Yaya 13, Williams 18, Sventoraite 19, Gizem Tüzün 5, Helin Boybeyi 2ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın...
KAYSERİ (AA) - Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Adem Tatlıcı, Seda Esen, Yarkın Keskin
Bellona Kayseri Basketbol: Brezinova 8, Zeynep Kalbisağde, Meltem Topaloğlu 2, Sevgi Tonguç 8, Derin Yaya 13, Williams 18, Sventoraite 19, Gizem Tüzün 5, Helin Boybeyi 2
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 11, Zellous 2, Feride Şevval Akalın 15, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş 6, Holingsvorth 11, Hayes 19, Turner 8, Anigwe 7, Esra Ural Topuz 4
1. Periyot: 15-20
Devre: 33-41
3. Periyot: 54-65
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 85-75 mağlup etti.
AA / Ramazan Kaya - Spor Haberleri