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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Fenerbahçe Metro EnerjiHakemler: Ziya Özorhon, Münevver Özemre, Haldun ÇobanFenerbahçe Safiport: Tuğçe Canıtez 4, McBride 15, Olcay Çakır Turgut 12, Williams 14, Iagupova 29, Şerife Alperi Onar 10, Banu Şimşek, Ayşe Yılmaz, Bazoukou, Manolya Kurtulmuş 5Çankaya Üniversitesi: Prince 15,...

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Ziya Özorhon, Münevver Özemre, Haldun Çoban

Fenerbahçe Safiport: Tuğçe Canıtez 4, McBride 15, Olcay Çakır Turgut 12, Williams 14, Iagupova 29, Şerife Alperi Onar 10, Banu Şimşek, Ayşe Yılmaz, Bazoukou, Manolya Kurtulmuş 5

Çankaya Üniversitesi: Prince 15, Özge Kavurmacıoğlu, White 18, Kübra Erat, Kizer 10, Ecem Kazar, Elif Dila Bayrak, Aleyna Fatma Cengizhan, Melike Tuğba Oral, Dikaioulaku 6, Tuğçe Murat 8

1. Periyot: 26-20

Devre: 38-37

3. Periyot: 66-49

5 Faulle çıkan: 35.06 Kizer (Çankaya Üniversitesi)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun açılış maçında son şampiyon Fenerbahçe Safiport, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 89-57 yendi.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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