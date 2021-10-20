Hentbolda kadınlar ve erkekler hafta sonu Avrupa kupalarında mücadele edecek

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 5. maçında deplasmanda hafta sonu İsveç'in IK Savehof takımıyla karşılaşacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, IK Savehof-Kastamonu Belediyespor maçı İsveç'te Partille Arena'da 24 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Kastamonu temsilcisi, B Grubu'nda çıktığı 4 maçta da mağlup olurken 8 takım arasında son sırada bulunuyor. IK Savehof ise bir galibiyet ile 7. sırada yer alıyor.

Kadınlar EHF Avrupa Ligi 2. ön eleme turu

Yalıkavakspor Kadın Hentbol Takımı ise EHF Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda rövanş maçında, Macaristan'ın MTK Budapeşte takımıyla karşılaşacak.

Yalıkavakspor- MTK Budapeşte maçı, Budapeşte'de Elek Gyula Arena'da 24 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Yalıkavakspor 2. tur ilk maçında MTK Budapeşte'ye 33-24 yenilmişti.

EHF Avrupa Kupası 2. tur

EHF Avrupa Kupası 2. tur ikinci maçlarında Beşiktaş ve Beykoz Belediyespor sahaya çıkacak. İlk maçta sahasında Rusya temsilcisi SKIF Krasnodar'a 30-29 mağlup olan Beykoz Belediyespor, Rusya'da Olimp Krasnodar Salonu'nda 23 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te rövanş maçına çıkacak.

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı ise EHF Kupası 2. turunda ilk maçını da ikinci maçını da rakibi İsrail temsilcisi Holon Yuvalim ile İstanbul'da Süleyman Seba Salonu'nda yapacak.

Holon Yuvalim-Beşiktaş arasındaki ilk maç, 23 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te Süleyman Seba Salonu'nda başlayacak, bu maçın rövanşı ise 24 Ekim Pazar günü aynı salonda aynı saatte start alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı da Yunanistan ekibi AESH Pylea takımıyla 2. turda ilk maçını da rövanş maçını da İzmir'de Celal Atik Salonu'nda oynayacak.

İzmir temsilcisinin AESH Pylea ile ilk maçı, 23 Ekim Cumartesi günü Celal Atik Salonu'nda saat 16.00'da, rövanş maçı da 24 Ekim Pazar günü aynı salonda aynı saatte başlayacak.