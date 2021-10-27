Hentbol: Toplu sonuç
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasından 2, 6. haftasından 1 maç oynandı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasından 2, 6. haftasından 1 maç oynandı. Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında ise tek müsabaka yapıldı.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler Süper Lig
Tokat Gençlik- İzmir Büyükşehir Belediyespor : 29-34
Beykoz Belediyespor-Mamak Belediyespor: 34-24
MYK Hentbol-Beşiktaş: 24-40
Kadınlar Süper Lig:
Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 25-26
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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