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Hentbol: Toplu sonuç

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasından 2, 6. haftasından 1 maç oynandı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasından 2, 6. haftasından 1 maç oynandı. Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında ise tek müsabaka yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Erkekler Süper Lig

Tokat Gençlik- İzmir Büyükşehir Belediyespor : 29-34

Beykoz Belediyespor-Mamak Belediyespor: 34-24

MYK Hentbol-Beşiktaş: 24-40

Kadınlar Süper Lig:

Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 25-26

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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