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Hentbol: Toplu sonuç

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol Erkekler Süper Lig'e 4. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'e 4. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Hatayspor-Nilüfer Belediyespor: 28-29

Eskişehir Ormanspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 27-21

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 30-23

Spor Toto-Beşiktaş: 29-30

Antalyaspor-Beykoz Belediyespor: 34-31

MYK Hentbol-Tokat Gençlikspor: 31-31

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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