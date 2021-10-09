Hentbol: Toplu sonuç
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Hentbol Erkekler Süper Lig'e 4. hafta karşılaşmaları yapıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'e 4. hafta karşılaşmaları yapıldı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Hatayspor-Nilüfer Belediyespor: 28-29
Eskişehir Ormanspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 27-21
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 30-23
Spor Toto-Beşiktaş: 29-30
Antalyaspor-Beykoz Belediyespor: 34-31
MYK Hentbol-Tokat Gençlikspor: 31-31
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri