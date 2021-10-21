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Hentbol: Kadınlar Süper Ligi

AA / Serdal Kalaycı - Haberler | Spor
Hentbol: Kadınlar Süper Ligi

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftasında yapılan maçta Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Tekirdağspor'u 34-15 yendi.

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftasında yapılan maçta Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Tekirdağspor'u 34-15 yendi.

Kastamonu Belediyespor, Marmara Ereğlisi İlçe Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk yarısını 15-8 önde tamamladı.

Üstünlüğünü ikinci yarıda da koruyan Kastamonu ekibi mücadeleden 34-15 galip ayrıldı.

AA / Serdal Kalaycı - Spor Haberleri
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