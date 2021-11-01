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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında yapılan tek maçla devam edildi.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında yapılan tek maçla devam edildi.

Haftanın tek maçında Anadolu Üniversitesi, Porsuk Spor Salonu'nda Yenimahalle Belediyespor'u konuk etti. İlk yarıyı 17-11 önde tamamlayan konuk takım, karşılaşmayı 28-26 kazandı.

Ligde 6. haftanın son maçı 11 Kasım Perşembe günü yapılacak Üsküdar Belediyespor ile Kastamonu Belediyespor arasında oynanacak.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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