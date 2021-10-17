Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Ligi

BODRUM, MUĞLA (AA) - Yalıkavakspor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında Macaristan temsilcisi MTK Budapeşte'ye 33-24 yenildi.

Bodrum'da Macaristan'ın MTK Budapeşte takımını konuk eden Yalıkavakspor, ilk yarıyı da 19-13 geride kapattı.

Karşılaşmanın rövanşı, 24 Ekim Pazar günü Macaristan'da oynanacak.