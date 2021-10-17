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Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Ligi

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Ligi

Yalıkavakspor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında Macaristan temsilcisi MTK Budapeşte'ye 33-24 yenildi.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Yalıkavakspor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında Macaristan temsilcisi MTK Budapeşte'ye 33-24 yenildi.

Bodrum'da Macaristan'ın MTK Budapeşte takımını konuk eden Yalıkavakspor, ilk yarıyı da 19-13 geride kapattı.

Karşılaşmanın rövanşı, 24 Ekim Pazar günü Macaristan'da oynanacak.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
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