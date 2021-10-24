Hentbol Kadınlar 1. Ligi: Elazığ SYSK: 32 Aksaray Belediyespor: 24

AKSARAY (İHA) - Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Hentbol takımı, evinde konuk ettiği Aksaray Belediyespor'u 32-24 yendi.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, evinde oynadığı 3. hafta karşılaşmasında Aksaray Belediyespor'u 32-24 yendi. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü rakibi karşısında ilk yarıyı 14-11 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da rakibi karşısında etkili oyununu devam ettiren Elazığ ekibi parkeden 32-24 galip ayrıldı.

Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'nde Gizem 8, Feyza Nur 7, Esengül ile Yeşim ise attıkları 5'er sayıyla galibiyette önemli pay sahibi olurken, konuk takımda Emine ve Zehra'nın 7 golleri mağlubiyeti önleyemedi. - ELAZIĞ

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