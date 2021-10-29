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Hentbol: Haftanın programı

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Hentbol: Haftanın programı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 6. hafta mücadeleleri oynanacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 6. hafta mücadeleleri oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de 6. haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.30 Konyaaltı Belediyespor-Yalıkavak ( Akdeniz Üniversitesi )

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Tekirdağspor (Celal Atik)

15.00 Antalya Anadolu-Araç Belediyespor (Göynük Atatürk)

17.00 EGO Spor-Görele Belediyespor (THF)

1 Kasım Pazartesi:

15.00 Anadolu Üniversitesi-Yenimahalle Belediyespor (Porsuk)

Bu arada 6. haftadaki Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçı, 11 Kasım'da oynanacak.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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