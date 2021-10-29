Hentbol: Haftanın programı
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 6. hafta mücadeleleri oynanacak.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 6. hafta mücadeleleri oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de 6. haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.30 Konyaaltı Belediyespor-Yalıkavak ( Akdeniz Üniversitesi )
15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Tekirdağspor (Celal Atik)
15.00 Antalya Anadolu-Araç Belediyespor (Göynük Atatürk)
17.00 EGO Spor-Görele Belediyespor (THF)
1 Kasım Pazartesi:
15.00 Anadolu Üniversitesi-Yenimahalle Belediyespor (Porsuk)
Bu arada 6. haftadaki Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçı, 11 Kasım'da oynanacak.
AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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