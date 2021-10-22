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Hentbol: Haftanın programı

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Ligi'nde 6, Kadınlar Süper Ligi'nde ise 5. hafta maçları oynanacak.

Hentbolda Erkekler Süper Ligi'nde 6, Kadınlar Süper Ligi'nde ise 5. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde yapılacak maçların programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Bugün:

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Celal Atik)

15.30 Spor Toto-Eskişehir Orman (THF)

Yarın:

14.00 Hatayspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (TOKİ 500 Kişilik Çok Amaçlı)

14.30 Mamak Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)

17.00 Antalyaspor-Tokat GSK (Akdeniz Üniversitesi)

Kadınlar Süper Lig

24 Ekim Pazar:

14.00 Araç Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Araç)

16.00 Görele Belediyespor-Tekirdağspor (Görele İlçe)

19.00 Yenimahalle Belediyespor-Antalya Anadolu (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

27 Ekim Çarşamba:

15.00 Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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