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Hentbol: Haftanın programı

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 5, Kadınlar Süper Lig'de 4. hafta maçları yapılacak.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 5, Kadınlar Süper Lig'de 4. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde yapılacak maçların programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Bugün:

13.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor- Spor Toto (Beşirli)

Yarın:

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Antalyaspor (Köyceğiz)

15.00 Nilüfer Belediyespor-MYK Hentbol (Üçevler)

17.00 Beşiktaş-Hatayspor (Süleyman Seba)

Kadınlar Süper Lig

17 Ekim Pazar:

13.00 Üsküdar Belediyespor-Araç Belediyespor (Çamlıca)

14.00 İzmir Büyükşehir Belediyesor-Görele Belediyespor (Celal Atik)

14.30 Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Antalya Anadolu- Anadolu Üniversitesi (Göynük Atatürk)

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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