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Hentbol: Erkekler EHF Avrupa Kupası

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Hentbol: Erkekler EHF Avrupa Kupası

Hentbol Erkekler EHF Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Çekya'nın HCB Karvina takımına 32-26 yenildi.

Hentbol Erkekler EHF Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Çekya'nın HCB Karvina takımına 32-26 yenildi.

Karvina-Nove Mesto kentinde oynanan maçın ilk yarısını da ev sahibi ekip, 15-13 önde tamamladı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, yarın aynı salonda TSİ 17.00'de oynanacak.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
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