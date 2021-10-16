Hentbol: Erkekler EHF Avrupa Kupası
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Hentbol Erkekler EHF Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Çekya'nın HCB Karvina takımına 32-26 yenildi.
Hentbol Erkekler EHF Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Çekya'nın HCB Karvina takımına 32-26 yenildi.
Karvina-Nove Mesto kentinde oynanan maçın ilk yarısını da ev sahibi ekip, 15-13 önde tamamladı.
Bu karşılaşmanın rövanşı, yarın aynı salonda TSİ 17.00'de oynanacak.
AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri