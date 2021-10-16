Hentbol: Erkekler EHF Avrupa Kupası
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Hentbol Erkekler EHF Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, sahasında Rusya temsilcisi SKIF Krasnodar'a 30-29 mağlup oldu.
Hentbol Erkekler EHF Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, sahasında Rusya temsilcisi SKIF Krasnodar'a 30-29 mağlup oldu.
Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı da konuk ekibin 19-18 üstünlüğüyle tamamlandı.
Müsabakanın rövanşı, Rusya'da oynanacak.
AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri