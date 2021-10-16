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Hentbol: Erkekler EHF Avrupa Kupası

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Hentbol: Erkekler EHF Avrupa Kupası

Hentbol Erkekler EHF Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, sahasında Rusya temsilcisi SKIF Krasnodar'a 30-29 mağlup oldu.

Hentbol Erkekler EHF Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, sahasında Rusya temsilcisi SKIF Krasnodar'a 30-29 mağlup oldu.

Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı da konuk ekibin 19-18 üstünlüğüyle tamamlandı.

Müsabakanın rövanşı, Rusya'da oynanacak.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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