Hentbol: EHF Şampiyonlar Ligi
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda Norveç'in Vipers takımına 39-25 mağlup oldu.
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda Norveç'in Vipers takımına 39-25 mağlup oldu.
Kristiansan kentinde oynanan mücadelenin ilk yarısını da ev sahibi takım, 20-11 önde tamamladı.
Kastamonu Belediyespor, bu sonuçla B Grubu'ndaki dördüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri