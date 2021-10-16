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Hentbol: EHF Şampiyonlar Ligi

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Hentbol: EHF Şampiyonlar Ligi

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda Norveç'in Vipers takımına 39-25 mağlup oldu.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda Norveç'in Vipers takımına 39-25 mağlup oldu.

Kristiansan kentinde oynanan mücadelenin ilk yarısını da ev sahibi takım, 20-11 önde tamamladı.

Kastamonu Belediyespor, bu sonuçla B Grubu'ndaki dördüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
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