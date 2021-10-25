Hentbol: EHF Avrupa Kupası

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Avrupa hentbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu EHF Avrupa Kupası'nda 3. tur kuraları çekildi.

Hem erkekler hem de kadınlardaki 3. tur eşleşmeleri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki EHF Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belirlendi.

EHF Erkekler Avrupa Kupası'ndaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş'ın rakibi, Belarus'un SKA Minsk takımı oldu. İlk maçlar 27-28 Kasım tarihlerinde, rövanşlar ise bir hafta sonra oynanacak.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Türk ekiplerinden Yenimahalle Belediyespor, Kristianstad (İsveç), İzmir Büyükşehir Belediyespor da Madeira (Portekiz) ile eşleşti.

İlk karşılaşmaların 13-14 Kasım tarihlerinde, rövanşların ise bir hafta sonra yapılacağı turu geçen takımlar, son 16 etabına yükselecek.