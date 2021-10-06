Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Sırbistan'a 36-27 yenildi.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Sırbistan'a 36-27 yenildi.
Türkiye, 2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'nde Sırbistan'a konuk oldu.
Zrenjanin kentindeki Kristalna Dvorana'da oynanan maçın ilk yarısını 21-13 geride tamamlayan milli takım, rakibine 36-27 mağlup oldu.
Elemelere mağlubiyetle başlayan A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında İsveç'i konuk edecek. Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda 10 Ekim Pazar günü oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri