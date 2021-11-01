Hava Sporları Federasyonunun yeni başkanı Mehmet Akif Kalaycı oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Hava Sporları Federasyonu 2. Olağan ve Mali Genel Kurulunda başkanlığa Mehmet Akif Kalaycı seçildi.

Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığının eğitim tesisinde yapılan genel kurulda başkanlık için Mehmet Akif Kalaycı ve Ahmet Saim Yılmaz yarıştı.

Kullanılan 104 oyun 64'ünü alan Mehmet Akif Kalaycı federasyonun yeni başkanı oldu. Diğer aday Ahmet Saim Yılmaz 38 oyda kaldı, 2 oy da geçersiz sayıldı.

Mehmet Akif Kalaycı başkanlığındaki federasyonun yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Ali Taha Koç, Ali Serdar Yakut, Yunus Emre Ayözen, Erdem Erkul, Çetin Alkan, Duhan Kalkan, Hamid Oğuzhan Hacıömeroğlu, Mehmet Öztekin, Murat Öztürk, Orhan Pektaş, Recep Coşkun, Serdar İlker, Sinan Yavuz, Cemal Fatih Ergenekon.

Genel kurulda ayrıca faaliyet ve denetim raporları ibra edildi.

Federasyonun yeni başkanı Kalaycı, yaptığı konuşmada, camiada birlik ve beraberliği sağlayacaklarını belirtti.

Hava sporlarının öneminin giderek arttığını söyleyen Kalaycı, "Hava Sporları Federasyonu ilk akla gelen 4 federasyon arasında olacak." dedi.

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