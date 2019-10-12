Spor hatayspor teknik direktörü toysal, taraftardan destek istedi

12.10.2019 17:49

Hatayspor Teknik Direktörü Toysal, taraftardan destek istedi

Hüseyin BOZOK-Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekibi Hatayspor'da teknik direktör Bayram Toysal, Osman Çalgın Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında taraftarlara takıma destek çağrısında bulundu.

Sahada alınacak sonuçların taraftarların memnuniyetinde önemli bir rol oynayacağını belirten Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, her şeyin skor olmadığını söyledi. Bayram Toysal, "Taraftarımızın beni bir arkadaş ve ailelerinden biri olarak görmelerini rica ediyorum. Biz insanız ve bir ailemiz var, ailemizin mutluluğu için bir iş yapıyoruz. Taraftarlarımızdan rica ediyorum, bizi bir teknik adam olarak algılasınlar. Bütün taraftarlarımızı iç ve dış sahalarda oynayacağımız maçlarda desteğe bekliyorum" diye konuştu.

Sözlerinin devamında, Hatayspor'un önceki teknik patronu İlhan Palut ile ilgili de açıklamalar yapan Toysal, "İlhan Palut benim yakın arkadaşımdır, aile dostumdur. Buraya gelmesinde en büyük vesile benim. Kendisi bunu çok iyi biliyor. Başarısından gurur duydum, Allah yolunu açık etsin, inşallah bundan sonra çalıştığı takımlarda da başarılı olur. Biz bir teknik adamız. İlhan hocanın görüşüyle benimki çok farklı. Biz kendi karakterimizi takıma yansıtıp, güzel işler yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

"İYİ GİDEN HAVAYI DEVAM ETTİRMEK ZORUNDAYIZ"

Puan olarak Hatayspor'un iyi bir yerde olduğunu belirten Bayram Toysal, şu anda takımda köklü bir değişikliğin olmayacağını söyledi. Kendi teknik adamlığını sahaya yansıtacak şekilde bir takım değişikliklerin olacağını ifade eden Toysal, "İyi giden bir havayı tekrar devem ettirmek zorundayız. Özellikle geçen hafta oynanan Osmanlıspor maçı buna bir ışık tuttu. Bu takım istediği zaman hocasız da maç kazanabiliyor. Bu yüzden futbolculara da büyük iş düşüyor. Ekstra sorumluluk almak zorundayız" diye konuştu.

Kaynak: DHA