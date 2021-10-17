Hatayspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.
GAZİANTEP (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 puanla toplayıp, 4. sırada haftaya girdi.
Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Gaziantep FK ise 11 puanla 12. sırada yer alıyor.
Hatayspor'da kart cezalısı Mehdi Boudjemaaile ile sakatlıkları bulunan Onur Ergün ve Isaac Sackey forma giyemeyecek.
AA / Salim Taş - Spor Haberleri