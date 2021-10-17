Hatayspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak - Haberler Spor
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Hatayspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak

AA / Salim Taş - Haberler | Spor
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

GAZİANTEP (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 puanla toplayıp, 4. sırada haftaya girdi.

Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Gaziantep FK ise 11 puanla 12. sırada yer alıyor.

Hatayspor'da kart cezalısı Mehdi Boudjemaaile ile sakatlıkları bulunan Onur Ergün ve Isaac Sackey forma giyemeyecek.

AA / Salim Taş - Spor Haberleri
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