Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

AA / Salim Taş - Haberler | Spor
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde geçen hafta sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 yenen bordo-beyazlılar, İstanbul'da galibiyet arayacak.

Hatayspor'da sakatlıkları süren Onur Ergün ve Isaac Sackey karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA / Salim Taş - Spor Haberleri
Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek

Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek

 Süper Lig'de Sumudica fırtınası esmeye devam ediyor! Yeni Malatya, Altay'ı eli boş gönderdi

Süper Lig'de Sumudica fırtınası esmeye devam ediyor! Yeni Malatya, Altay'ı eli boş gönderdi

 Volkan Demirel'den Vitor Pereira'nın sözlerine tepki: Fenerbahçe neredeyse, o kupaya taliptir

Volkan Demirel'den Vitor Pereira'nın sözlerine tepki: Fenerbahçe neredeyse, o kupaya taliptir
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title