SPOR Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak Yeni sezon kadromuz hafta içi tamamlanacak
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SPOR Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak Yeni sezon kadromuz hafta içi tamamlanacak

SPOR Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak Yeni sezon kadromuz hafta içi tamamlanacakVIDEO YOKAnlaşma sağladığımız oyuncular varÖmer Erdoğan bizim için en doğru isimdiHatayspor için gece gündüz çalışıyoruzTaraftarımız sabırlı olsunİbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN ERZURUM, (DHA) -...

15.08.2020 10:12 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:22

SPOR Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak Yeni sezon kadromuz hafta içi tamamlanacak

VIDEO YOK

Anlaşma sağladığımız oyuncular var

Ömer Erdoğan bizim için en doğru isimdi

Hatayspor için gece gündüz çalışıyoruz

Taraftarımız sabırlı olsun

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN ERZURUM, (DHA) - Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdükleri Erzurum'da Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

ANLAŞMA SAĞLADIĞIMIZ OYUNCULAR VAR

Yeni sezon için transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Fatih Kavlak, Süper Lig'in yeni takımıyız. Transfer çok önemli. Alt ligden gelen takımların kadro olarak dezavantajları var ama biz bu dezavantajı ortadan kaldırmak için çok çalışıyoruz. Somut adım olarak sadece 1 transfer yaptık. Bu hafta sonu bitmesini beklediğim transferler var. Anlaşma sağladığımız, sağlık kontrolüne ve imzaya kalan transferlerimiz var. Önümüzdeki hafta içi lige başlayacağımız kadromuzu oluşturmuş olacağız dedi.

ÖMER ERDOĞAN BİZİM İÇİN EN DOĞRU İSİMDİ

Teknik direktör Ömer Erdoğan'a çok güvendiklerini vurgulayan Kavlak, Bizim için bu sezon çok önemli ve çok kritik. Lige yeni çıkmış takımlar için kötü istatistikler var. Bir takımın başarısındaki en önemli kriterlerden birisi teknik direktör. Biz de çok iyi araştırdık ve en doğru ismi bulduğumuza inanıyoruz. Ömer hocayı futbolculuğundan da tanıyoruz ve karakter olarak herkesin sevdiği birisi. Teknik direktör olarak da kendisini geliştirmiş, çok çalışmış birisi. Çok da iyi bir ekibi var. Öncelikle iyi bir takım yapmak gerekiyor. Gece gündüz çalışıyoruz diye konuştu.

TARAFTARIMIZ SABIRLI OLSUN

Anlaştıkları oyuncularla imza aşamasına geldiklerini dile getiren Fatih Kavlak, Birkaç mevkide transferi bitirdik. Pazar ya da pazartesi günü imzalar atılabilir. İsim açıklamanın bize zararı olabiliyor ve oyuncu ile ilgili farklı gelişmeler yaşanabiliyor. Takım önümüzdeki hafta içi şekillenecek, taraftarımız sabırlı olsun ifadelerini kullandı.

SPOR Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak Yeni sezon kadromuz hafta içi tamamlanacak

Kaynak: DHA

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