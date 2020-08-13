SPOR Hatayspor kaptanı Mesut Çaytemel Hatayspor'u Süper Lig'de en iyi şekilde temsil edeceğiz
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SPOR Hatayspor kaptanı Mesut Çaytemel Hatayspor'u Süper Lig'de en iyi şekilde temsil edeceğiz

SPOR Hatayspor kaptanı Mesut Çaytemel Hatayspor'u Süper Lig'de en iyi şekilde temsil edeceğizİnşallah taraftarımızı çok mutlu ederizYabancı oyuncu kısıtlaması çözüm olmazTaraftarımız 53 yıldır bunu bekliyorduŞampiyonluk kolay olmadıSüper Lig benim için de bir ilkTaraftarımız da biz de Süper...

13.08.2020 10:28 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:36

SPOR Hatayspor kaptanı Mesut Çaytemel Hatayspor'u Süper Lig'de en iyi şekilde temsil edeceğiz

İnşallah taraftarımızı çok mutlu ederiz

Yabancı oyuncu kısıtlaması çözüm olmaz

Taraftarımız 53 yıldır bunu bekliyordu

Şampiyonluk kolay olmadı

Süper Lig benim için de bir ilk

Taraftarımız da biz de Süper Lig için çok heyecanlıyız

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN ERZURUM, (DHA)

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'un kaptanı Mesut Çaytemel, geçen sezon yaşadıkları şampiyonluk ve yeni sezonda Süper Lig'deki hedefler hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYONLUK KOLAY OLMADI

TFF 1'inci Lig'de yaşadıkları şampiyonluğun kolay olmadığını belirten Çaytemel, Bizim için kolay olmadı. İki sezondur Süper Lig'e çıkmak için uğraşıyoruz. Bu sezon bunu başardık. Bunda emeği geçen hocalarıma, futbolcu kardeşlerime, yönetim kurulumuza, onursal başkanımız Lütfü Savaş'a ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Hepsinin emeği var dedi.

TARAFTARIMIZ 53 YILDIR BUNU BEKLİYORDU

Gelecek sezon Süper Lig'de oynamanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren tecrübeli oyuncu, Taraftarımızın yeni sezon öncesi heyecanı normal. İlk kez takımlarını Süper Lig'de izleyecekler. 53 yıldır bunu bekliyorlar. Taraftarımız da biz de çok heyecanlıyız, inşallah bu yıl Süper Lig'de güzel bir sezon geçiririz diye konuştu.

BENİM İÇİN BİR İLK

Süper Lig'de ilk kez forma giyeceğine vurgu yapan takım kaptanı, Benim için de bir ilk. Daha önce Süper Lig'de oynama şansı bulamamıştım. Bu kadar emek verdiğim bir kulüple bunu yaşamak çok önemli. Kadro tercihi her zamanki gibi hocanın olacak. Bizim tek yapmamız gereken bu takıma katkı sağlayabilmek şeklinde konuştu.

YABANCI OYUNCU KISITLAMASI ÇÖZÜM OLMAZ

Yabancı oyuncu kuralıyla ilgili olarak da Çaytemel, Kısıtlamalara güvenmiyorum. Bir şeyi kısıtlamak doğru değil. Yabancı oyuncu kuralının kısıtlamasının bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Futbol rekabettir. Kim gelirse gelsin rekabete girmek gerekir açıklamasında bulundu.

YENİ SEZON SIKIŞIK BİR PROGRAM VAR

Gelecek sezon yoğun bir maç temposuna gireceklerini söyleyen Çaytemel, Çok yoğun bir sezon bizi bekliyor. Ligde 40 maç oynayacağız. Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde oynayacak takımlar var. Sıkışık bir program olacak. Geniş bir kadro kurmak önemli. Oyuncular kendisini hazır tutmalı dedi.

İNŞALLAH TARAFTARIMIZI ÇOK MUTLU EDERİZ

Çaytemel ayrıca yeni sezon öncesi Hatayspor'a da şu mesajı verdi

Bugüne kadar olduğu gibi Hatayspor'u Süper Lig'den iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. İnşallah onları çok mutlu ederiz.

SPOR Hatayspor kaptanı Mesut Çaytemel Hatayspor'u Süper Lig'de en iyi şekilde temsil edeceğiz

Kaynak: DHA

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