Hatayspor Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
GAZİANTEP (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yaptığı antrenmanda dinamik ısınma ve dar alan çalıştı.
Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idman, basına kapalı gerçekleşti.
AA / Cem Genco - Spor Haberleri