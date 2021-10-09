Hatayspor Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yaptığı antrenmanda dinamik ısınma ve dar alan çalıştı.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idman, basına kapalı gerçekleşti.