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Hatayspor Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Cem Genco - Haberler | Spor
Hatayspor Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

GAZİANTEP (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yaptığı antrenmanda dinamik ısınma ve dar alan çalıştı.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idman, basına kapalı gerçekleşti.

AA / Cem Genco - Spor Haberleri
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