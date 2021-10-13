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Hatayspor, Gaziantep maçının hazırlıklarına devam etti

AA / Salim Taş - Haberler | Spor
Hatayspor, Gaziantep maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

GAZİANTEP (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

İdmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas, dar alan ve taktik çalışmaları yaptı.

AA / Salim Taş - Spor Haberleri
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