Hatayspor Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı
AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
GAZİANTEP (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, yardımcı antrenör Özhan Pulat gözetiminde idman yaptı.
Antrenmanda, futbolcular düz koşu ve istasyon çalışması gerçekleştirdi.
Yaklaşık 45 dakika süren idman, basına kapalı gerçekleşti.
AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri