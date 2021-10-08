Hatayspor Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

GAZİANTEP (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, yardımcı antrenör Özhan Pulat gözetiminde idman yaptı.

Antrenmanda, futbolcular düz koşu ve istasyon çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 45 dakika süren idman, basına kapalı gerçekleşti.