Hatayspor Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatayspor Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Hatayspor Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

GAZİANTEP (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, yardımcı antrenör Özhan Pulat gözetiminde idman yaptı.

Antrenmanda, futbolcular düz koşu ve istasyon çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 45 dakika süren idman, basına kapalı gerçekleşti.

AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri
Yeni Malatyaspor, teknik direktörlüğe Sumudica'yı getirdi

Yeni Malatyaspor, teknik direktörlüğe Sumudica'yı getirdi

 Rakip takım taraftarları öfkeden çıldırdı! Sergen Yalçın'a verilen cezaya tepkiler çığ gibi

Rakip takım taraftarları öfkeden çıldırdı! Sergen Yalçın'a verilen cezaya tepkiler çığ gibi

 Sumudica, Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni Malatyaspor'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı

Sumudica, Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni Malatyaspor'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Ersoy Halil İbrahim Dervişoğlu Fatih Terim Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Stefan Kuntz Sergen Yalçın Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hatayspor Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 20:27:54. #1.13#