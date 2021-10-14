Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

GAZİANTEP (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren ve basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma, taktik ve geniş alan oyunu çalıştı.

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri
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