Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

GAZİANTEP (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Bir saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular; top kapma, pas, şut ve taktik çalışması yaptı.

Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.