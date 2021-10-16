Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti - Haberler Spor
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Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

AA / Burak Milli - Haberler | Spor
Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

GAZİANTEP (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Bir saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular; top kapma, pas, şut ve taktik çalışması yaptı.

Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

AA / Burak Milli - Spor Haberleri
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