Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti - Haberler Spor
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Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

GAZİANTEP (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışması yaptı.

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri
Süper Lig'in 9. haftasındaki maçların hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 9. haftasındaki maçların hakemleri açıklandı

 Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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