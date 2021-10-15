Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti
AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
GAZİANTEP (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışması yaptı.
AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri