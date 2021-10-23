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Hatayspor Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Hatayspor Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı. Antrenmanda futbolcular dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı.

Basına kapalı antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri
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