Hatayspor Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı. Antrenmanda futbolcular dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı.

Basına kapalı antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.