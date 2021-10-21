Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım Osman Çalıgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
İdmanda futbolcular 5'e 2 top kapma, pas, dar alan ve taktik çalışması yaptı.
Basına kapalı antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
AA / Salim Taş - Spor Haberleri