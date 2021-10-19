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Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda, Gaziantep FK maçında 60 dakika üzeri oynayan oyuncular yenilenme çalışması yaparken diğer futbolcular, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri
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