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Hatayspor'dan Akintola açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hatayspor'dan Akintola açıklaması

Hatayspor geçtiğimiz sezon forma giyen David Akintola'nın alacağının ödenmemesi ve bu nedenden dolayı FIFA tarafından transfer yasağının gelmesi ile ilgili yaptığı açıklamada ara transfer dönemine kadar ödemenin yapılacağı ve sürecin sonlandırılacağı belirtildi.

Hatayspor geçtiğimiz sezon forma giyen David Akintola'nın alacağının ödenmemesi ve bu nedenden dolayı FIFA tarafından transfer yasağının gelmesi ile ilgili yaptığı açıklamada ara transfer dönemine kadar ödemenin yapılacağı ve sürecin sonlandırılacağı belirtildi.

Geçtiğimiz yıl Hatayspor forması giyen ve sezon sonunda Adana Demirspor'a transfer olan David Akintola'nın 100 bin Euro alacağı dolayısı ile transfer yasağı getirildiği gündeme gelmişti. Hatayspor Kulübü konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Hatayspor'un geçmiş ödemelerinin olmasının normal olduğunu belirtilerek, "Geçmiş ödemelerle ilgili yasal süreç devam etmektedir. Şu anda transfer döneminin kapalı olduğunu da kamuoyuna hatırlatmak isteriz. Hatayspor'un menfaatleri doğrultusunda, ara transfer döneminin başlayacağı 12 Ocak tarihine kadar gerekli ödemeler yapılacak ve yasal süreç sonuçlandırılacaktır. Hatayspor kurulduğu günden beri hiçbir kuruma ve kişiye borçlu kalmadığı gibi, bundan sonra da borçlu kalmayacaktır" denildi.

Akintola, geçen sezon Hatayspor formasıyla 37 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergilemişti. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Süper Lig'in başarılı ekibi Hatayspor'a transfer yasağı

Süper Lig'in başarılı ekibi Hatayspor'a transfer yasağı
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