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Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bir idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas, dar alan ve taktik çalışması yaptı.

Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri
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