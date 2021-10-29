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Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, dar alan ve hava topu çalışması yaptı.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri
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