Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

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