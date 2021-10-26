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Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

AA / Salim Taş - Haberler | Spor
Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

AA / Salim Taş - Spor Haberleri
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