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Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından

Beşiktaş Futbol AŞ. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Süper Lig'in 11. haftasında konuk oldukları Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenildikleri maçla ilgili "Bizim kötü oynamamız demek bize ceza kesilebileceği anlamına gelmiyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol AŞ. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Süper Lig'in 11. haftasında konuk oldukları Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenildikleri maçla ilgili "Bizim kötü oynamamız demek bize ceza kesilebileceği anlamına gelmiyor." dedi.

Stadyum önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kazancı, kötü oynadıklarını ve maçı kaybettiklerini söyledi.

Deplasman çizgilerinin bu sezon çok iyi olmadığını belirten Kazancı, şöyle devam etti:

"Bu nedenle 5 maçta 3 mağlubiyet oldu. Tabii bugün onu konuşmak istemiyoruz artık. Gerçekten yetti, sezon başından beri yapılanlar bitmedi. Her maç aynı şeyler oluyor. Biz elimizden geldiğince iyi niyetle müdahale ediyoruz. Ancak bu maçın VAR hakemi bildiğiniz gibi Başakşehir deplasmanındaki hakem Tugay Kaan Numanoğlu. Verdiği kararı gördünüz. Kötü oynamamız demek bize ceza kesilebileceği anlamına gelmiyor. Biz kötü oynarız, biz kendi içimizde çözeriz ama artık yeter. Her maç her maç aynı şeylerin olması artık gerçekten bıktık, artık herkesin kendini toparlaması lazım. Bu konu kesinlikle MHK başkanı falan da değil, artık yeter kesinlikle herkesin kendine bir çeki düzen vermesi lazım."

AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri
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