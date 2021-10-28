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Hatayspor, Beşiktaş'a bileniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hatayspor, Beşiktaş'a bileniyor

Hatayspor, Süper Lig'in 11. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Hatayspor, Süper Lig'in 11. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Hatay Stadyumu'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın devamında pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor, yarın öğleden sonra yapacağı idmanın ardından kampa girecek. Bordo-beyazlı ekip, Beşiktaş ile cumartesi günü Hatay Stadyumu'nda saat 16.00'da karşılaşacak.

(Gökhan Aklan/İHA)

Hatayspor, Beşiktaş'a bileniyor

Hatayspor, Beşiktaş'a bileniyor

Hatayspor, Beşiktaş'a bileniyor

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