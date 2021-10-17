Hamdi Yılmaz: '17 kez şut atmışız ama bir tanesi bile gol olmamış' - Haberler Spor
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Hamdi Yılmaz: "17 kez şut atmışız ama bir tanesi bile gol olmamış"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hamdi Yılmaz:

Kocaelispor maçının ardından müsabakayı değerlendiren Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Oyunun tamamen hakimiyeti içerisinde 17 kez ceza sahası içerisine girip şut atmışız. 25 kez ceza sahasına girmişiz. Bu hamlelerimizden bir tanesi gol olmamış" diye konuştu.

ANKARA (İHA) - Kocaelispor maçının ardından müsabakayı değerlendiren Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Oyunun tamamen hakimiyeti içerisinde 17 kez ceza sahası içerisine girip şut atmışız. 25 kez ceza sahasına girmişiz. Bu hamlelerimizden bir tanesi gol olmamış" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Ankara Keçiörengücü'nde maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabaka hakkında konuşan Teknik Sorumlu Hamdi Yılmaz şunları dedi:

"Talihsiz bir şekilde mağlup olduk. İlk yarıda yakaladığımız fırsatları iyi oynamamıza rağmen değerlendirmedik. Tabi rakipte aynı şekilde başa baş bir mücadele verdi. Biz oyunun tamamen hakimiyeti içerisinde 17 kez ceza sahası içerisine girip şut atmışız. 25 kez ceza sahasına girmişiz. Bu hamlelerimizden bir tanesi gol olmamış. Yakaladığımız fırsatları değerlendirmemişiz. Bu talihsiz bir oyundu. Bugün kötü oynadığımızı düşünmüyorum ama bundan sonra inşallah bu gol sıkıntısını giderip var gücümüzle çalışıp, futbolculara gerekli motivasyonu yaptıktan sonra inşallah galip gelmek için gol bulmamız gerektiği bilincini taşımak istiyoruz." - ANKARA

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Haber: Hamdi Yılmaz: '17 kez şut atmışız ama bir tanesi bile gol olmamış' - Haberler Spor
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