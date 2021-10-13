Halter Federasyonunun 5. Olağan Genel Kurulu 27 Ekim'de yapılacak

Türkiye Halter Federasyonunun 5. Olağan Genel Kurulu ve Mali Genel Kurulu'nun 27 Ekim Çarşamba günü düzenleneceği ve kesin delege listesinin belirlendiği açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, genel kurul toplantısı 27 Ekim'de saat 10.00'da Çankaya'da Green Park Otel'de yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 28 Ekim'de aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.