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Halkbank 2'de 2 yaparak yoluna devam etmeyi hedefliyor

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Halkbank 2'de 2 yaparak yoluna devam etmeyi hedefliyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ın pasör çaprazı Oğuzhan Tarakçı, galibiyet serisi yakalamak istediklerini ve Cizre Belediyespor maçından üç puanla ayrılmak adına ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ın pasör çaprazı Oğuzhan Tarakçı, galibiyet serisi yakalamak istediklerini ve Cizre Belediyespor maçından üç puanla ayrılmak adına ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Oğuzhan Tarakçı, ligde yarın sahalarında Cizre Belediyespor ile karşılaşacaklarını hatırlattı.

Lige iyi başladıklarına dikkati çeken Oğuzhan Tarakçı, "Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Bunun için de Cizre Belediyespor maçından üç puanla ayrılmak adına elimizden geleni yapacağız. Camiamıza bir galibiyet daha hediye etmek istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyorum ama üç puan alan taraf olmak için mücadele edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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