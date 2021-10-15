Haliliye'de semt sahaları gençlerin yeni spor adresi - Haberler Spor
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Haliliye'de semt sahaları gençlerin yeni spor adresi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Haliliye'de semt sahaları gençlerin yeni spor adresi

Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilerek kısa sürede 4 mahallede tamamlanan 5 adet sentetik halı saha, gençlerin spordaki yeni adresi oldu.

Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilerek kısa sürede 4 mahallede tamamlanan 5 adet sentetik halı saha, gençlerin spordaki yeni adresi oldu.

Hayatın her alanında vatandaşlara dokunacak hizmetler ve projeler sunan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın, semt sahaları projeleri mahallelerin sosyal alanları oldu. Semt sahaları projesinde, gençlerin spor faaliyetleriyle hem sağlıklı kalmalarını hem de sporcuların yetişmesi hedeflenirken, ayrıca spor alanlarını sayısı arttırılıyor. Proje kapsamında Devteyşti, Karşıyaka, Konuklu, Uluhan mahalleleri ile Zeytin Dalı Kampüsünde tamamlanan halı sahalar mahalle sakinleri, gençler ve çocuklarında uğrak mekanı haline geldi. Modern standartlara uygun şekilde yapılan semt sahaları vatandaşlardan da tam not aldı.

Semt sahalarında spor yapan çocuklar ve mahalle sakinleri ise kendilerine oluşturulan spor alanları nedeniyle Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini iletti. Semt sahalarıyla istedikleri zaman spor yapabildiklerini kaydeden vatandaşlar, Haliliye Belediyesinin çalışmalarını takdir ettiklerini ifade etti. - ŞANLIURFA

Haliliye'de semt sahaları gençlerin yeni spor adresi

Haliliye'de semt sahaları gençlerin yeni spor adresi

Haliliye'de semt sahaları gençlerin yeni spor adresi

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