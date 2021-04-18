SPOR Hakkarigücü Spor - Adana İdmanyurduspor: 1-2
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SPOR Hakkarigücü Spor - Adana İdmanyurduspor: 1-2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde sağlık çalışanlarına adanan 2020-2021 sezonu Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde sağlık çalışanlarına adanan 2020-2021 sezonu Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı. Ligde ilk maçta B grubunda bulunan Hakkarigücü Spor ile Adana İdmanyurduspor karşılaştı. Adana İdmanyurduspor maçı 2-1 kazandı.

SPOR Hakkarigücü Spor - Adana İdmanyurduspor: 1-2
SPOR Hakkarigücü Spor - Adana İdmanyurduspor: 1-2
SPOR Hakkarigücü Spor - Adana İdmanyurduspor: 1-2
SPOR Hakkarigücü Spor - Adana İdmanyurduspor: 1-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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