SPOR Hakkarigücü Spor - Adana İdmanyurduspor: 1-2

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde sağlık çalışanlarına adanan 2020-2021 sezonu Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde sağlık çalışanlarına adanan 2020-2021 sezonu Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı. Ligde ilk maçta B grubunda bulunan Hakkarigücü Spor ile Adana İdmanyurduspor karşılaştı. Adana İdmanyurduspor maçı 2-1 kazandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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