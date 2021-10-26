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GZT Giresunspor telafi peşinde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
GZT Giresunspor telafi peşinde

GZT Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Çoban, Süper Lig'in 11. haftasında pazartesi akşamı Çotanak Spor Kompleksi'nde ağırlayacakları Fraport Tav Antalyaspor'u eli boş göndermek istediklerini söyledi.

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GZT Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Çoban, Süper Lig'in 11. haftasında pazartesi akşamı Çotanak Spor Kompleksi'nde ağırlayacakları Fraport Tav Antalyaspor'u eli boş göndermek istediklerini söyledi.

Ligde oynadıkları son 4 karşılaşmada elde ettikleri 2 galibiyet, 2 beraberliğe Antalyaspor karşısında 1 galibiyet daha eklemek istediklerini ifade eden Çoban, İhlas Haber Ajansı'na özel yaptığı açıklamada, "Takım olarak son haftalarda iyi bir ivme yakaladık. 4 maçtır kaybetmiyoruz. Son oynadığımız Gaziantep FK maçının uzatmalarında kendi kalemize attığımız şanssız bir golle galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz. Şimdi önümüzde Antalyaspor karşılaşması var. Rakibimizi yenip Antep deplasmanında kaybettiğimiz 2 puanı telafi etmek istiyoruz. 9 puana sahip iki takımı karşı karşıya getirecek bu önemli müsabakada iç saha avantajı ve taraftar desteğiyle 3 puana uzanan taraf olmak amacındayız" diye konuştu. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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