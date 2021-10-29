GZT Giresunspor moral yemeğinde bir araya geldi

GİRESUN (İHA) - Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresunspor'un Antalyaspor maçı öncesi Giresun Kalesi'ndeki belediyeye ait sosyal tesiste takıma moral ve motivasyon yemeği düzenledi.

Giresunspor yönetiminin, teknik heyetin ve futbolcuların tam kadro katıldığı organizasyonda konuşan Şenlikoğlu, "Giresunspor'umuzu seviyoruz. Son haftalardaki iyi futbol ve mücadeleci oyunuyla hepimizi daha çok heyecanlandıran GZT Giresunspor'umuz ile Antalyaspor maçı öncesi düzenlemiş olduğumuz moral ve motivasyon yemeğinde bir araya geldik. İnanıyoruz ki hep birlikte kenetlendiğimizde takımımız çok daha iyi seviyelere gelecek. Bu vesileyle tüm taraftarlarımızı Pazartesi günü Çotanak Spor Kompleksi'nde oynayacağımız maça davet ediyorum, bütün ekibe de başarılar diliyorum" dedi.

GZT Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet ise yemekte yaptığı konuşmada, "Giresun Belediye Başkanımız Aytekin Şenlikoğlu'nun Giresunspor için verdiği moral yemeğinde bir araya geldik. Nazik ev sahiplikleri ve takımımıza olan destekleri için Belediye Başkanımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Düzenlenen yemek sonunda Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ve GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş tarafından Şenlikoğlu'na isminin yazılı olduğu Giresunspor forması hediye edildi. - GİRESUN