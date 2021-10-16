GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Süper Ligin 9'uncu haftasında GZT Giresunspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, kazandıkları için mutlu olduklarını, oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik ettiğini söyledi.

Boyd'un kırmızı kart pozisyonuna da değinen Hamzaoğlu, "Ben hakem olsaydım ilk önce sarı gösterirdim, VAR beni uyarırsa o zaman kırmızı karta dönerdim. Böyle bir maçta bu kadar erken ve kolay kırmızı kart beni şaşırttı doğrusu" diye konuştu.