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GZT Giresunspor 3'te 3 peşinde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
GZT Giresunspor 3'te 3 peşinde

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'da Kulüp Başkan Vekili Nahid Yamak, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında elde ettikleri iki galibiyete Gaziantep FK deplasmanında yeni bir halka daha eklemek istediklerini söyledi.

GAZİANTEP (İHA) - Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'da Kulüp Başkan Vekili Nahid Yamak, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında elde ettikleri iki galibiyete Gaziantep FK deplasmanında yeni bir halka daha eklemek istediklerini söyledi.

Takım olarak iyi bir hava yakaladıklarını ve bunu sürdürmek niyetinde olduklarını ifade eden Yamak, "Ligde 3 maçtır kaybetmiyoruz. Son 2 maçımızı da gol yemeden kazanmayı başardık. Takımımızda moraller yerinde. Şimdi önümüzde Gaziantep FK karşılaşması var. Bu maça da 3 puan parolasıyla çıkacağız. Zor bir 90 dakika olacak, bunun farkındayız. Rakibimizin bu sezon kendi evinde mağlubiyeti yok, ligde topladıkları 11 puanın 10'unu kendi evlerinde aldılar. Takım olarak biz de son derece formdayız, moral ve motivasyon olarak üst seviyedeyiz. Gaziantep deplasmanında Giresunspor'a yakışır bir mücadele ve futbol ortaya koyup, güzel bir skorla evimize geri dönmek istiyoruz" dedi.

Yamak, zorlu karşılaşma öncesi Giresunspor'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmadığını da sözlerine ekledi. - GİRESUN

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